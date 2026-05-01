Još jedan zemljotres pogodio Srbiju: Epicentar u blizini ovog mesta
ZEMLjOTRES magnitude 2.5 stepeni Rihtera zabeležen je u petak, 1. maja 2026. u 09:07 časova, na području Srbije.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Mionica, na oko 9.3897 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 44.17 i dužine 20.11.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 2 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf.rs)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
Komentari (0)