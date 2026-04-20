Krov nad glavom za Đokiće: Odobrena još jedna seoska kuća Opštini Paraćin
MLADI bračni par iz Paraćina, Sandra i Bojan Đokić, sa dve devojčice, konačno će se skućiti kako su planirali jer su im po konkursu Ministarstva za brigu o selu odobrena bespovratna sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.
Ugovor su već potpisali u Ministarstvu, a u Opštini uskoro sledi potpisivanje kupoprodajnog ugovora za dom koji su Đokići sami pronašli u Sikirici.
Ovo je 36. kuća za koju su po ovom konkursu odobrena bespovratna sredstva na teritoriji paraćinske opštine, saznajemo u ovdašnjoj Opštinskoj stambenoj agenciji – ustanovi koja pruža stručnu pomoć i logistiku sugrađanima koji na ovaj način žele da reše stambeno pitanje, a uz to steknu i mogućnost da se bave poljoprivredom.
Konkursom ministarstva raspisanim za ovu godinu maksimalan iznos sredstava koji se odobrava po kući povećan je na 1.500.000 dinara, pa će proces pronalaska adekvatne kuće na selu za zainteresovane biti lakši.
Preporučujemo
Komentari (0)