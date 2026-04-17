Kraljevsko ime varoši na Ibru: Kraljevčani obeležavaju imendan svog grada
Nizom prigodnih kulturnih manifestacija, Kraljevčani i ove godine na skroman i svečani način obeležavaju imendan svog grada, 19. april, kao dan kada je kralj Milan Obrenović Prvi 1882. godine doneo ukaz kojim je dotadašnji Karanovac dobio ime – Kraljevo.
- Posle miropomazanja u obližnjem, srednjvekovnom manastiru Žiča, kralj Milan Obrenović je prihvatio molbu i želju tadašnjih meštana Karanovca i varoš preimenovao u Kraljevo, a srez u Kraljevski – pojašnjava Miloš Milišić, pomoćnik gradonačelnika za kulturu.
Kroz svoju bogatu i burnu istoriju, grad na Ibru je čak pet puta menjao ime. Prvobitni naziv Rudo Polje iz 15. veka, Turci su tokom svoje vladavine promenili u Karanovac. Pomenutim ukazom kralja Milana Prvog, od 1882. do 1949., grad je nosio ime Kraljevo, da bi od 1949. do 1955. ponovo promenio ime i to u Rankovićevo, po tadašnjem komunističkog funkcioneru Aleksandru Rankoviću.
Posle šest godina, međutim, Kraljevčani ponovo menjaju ime i tako, punih sedam decenija drže se ukaza kralja Milana, slaveći 19. april kao imendan svog grada, svog Kraljeva.
Obeležavajući ovaj značajan datum u istoriji grada na Ibru, Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani“ će u saradnji sa Zavičajnim društvom predstaviti publikaciju „Kraj vatrice ti pričam”, dok će u organizaciji KC „Ribnica“ biti održan besplatan koncert trija „Praskozorje“. Izložbu Istorijskog arhiva „Ivo Andrić u diplomatji“ Kraljevčani će u Galeriji „Vladislav Maržik“ moći da pogledaju do 7. maja, dok je za ponedeljak u biblioteci zakazana projekcija filma „Mala priča o velikoj Žiči“ sa pratećim programom.
Preporučujemo
Akcija za Hanu iz Mokrina: Kikindski srednjoškolci ponovo iskazali humanost (Foto)
17. 04. 2026. u 20:57
Štedi gas i struju, a deli višak: Niš prvi grad u Srbiji sa "zelenom toplanom"
17. 04. 2026. u 17:57
Akcija „Za čistiji Svilajnac“: Besplatno odvoženje kabastog otpada
17. 04. 2026. u 15:38
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)