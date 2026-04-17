Kraljevsko ime varoši na Ibru: Kraljevčani obeležavaju imendan svog grada

Nizom prigodnih kulturnih manifestacija, Kraljevčani i ove godine na skroman i svečani način obeležavaju imendan svog grada, 19. april, kao dan kada je kralj Milan Obrenović Prvi 1882. godine doneo ukaz kojim je dotadašnji Karanovac dobio ime – Kraljevo.

- Posle miropomazanja u obližnjem, srednjvekovnom manastiru Žiča, kralj Milan Obrenović je prihvatio molbu i želju tadašnjih meštana Karanovca i varoš preimenovao u Kraljevo, a srez u Kraljevski – pojašnjava Miloš Milišić, pomoćnik gradonačelnika za kulturu.

Kroz svoju bogatu i burnu istoriju, grad na Ibru je čak pet puta menjao ime. Prvobitni naziv Rudo Polje iz 15. veka, Turci su tokom svoje vladavine promenili u Karanovac. Pomenutim ukazom kralja Milana Prvog, od 1882. do 1949., grad je nosio ime Kraljevo, da bi od 1949. do 1955. ponovo promenio ime i to u Rankovićevo, po tadašnjem komunističkog funkcioneru Aleksandru Rankoviću.

Posle šest godina, međutim, Kraljevčani ponovo menjaju ime i tako, punih sedam decenija drže se ukaza kralja Milana, slaveći 19. april kao imendan svog grada, svog Kraljeva.

Obeležavajući ovaj značajan datum u istoriji grada na Ibru, Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani“ će u saradnji sa Zavičajnim društvom predstaviti publikaciju „Kraj vatrice ti pričam”, dok će u organizaciji KC „Ribnica“ biti održan besplatan koncert trija „Praskozorje“. Izložbu Istorijskog arhiva „Ivo Andrić u diplomatji“ Kraljevčani će u Galeriji „Vladislav Maržik“ moći da pogledaju do 7. maja, dok je za ponedeljak u biblioteci zakazana projekcija filma „Mala priča o velikoj Žiči“ sa pratećim programom.