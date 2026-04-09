PRIORITET OBRAZOVANJE DECE: Međunarodni dan Roma obeležen i u Kraljevu

Povodom Međunarodnog dana Roma koji se obeležava sa ciljem da se ukaže na položaj i izazove sa kojima se romska zajednica svakodnevno suočava, gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić primio je predstavnike Roma iz grada na Ibru.

Prema rečima Zorana Petrovića, predsednika Udruženja „Ruke prijateljstva“, na teritoriji Kraljeva živi oko 2.000 pripadnika romske populacije, a 400 mališana pohađa osnovnu školu.

- To je vidljiv napredak, značajan zalog za budućnost za romsku zajednicu i naš prioritet jer sve kreće od obrazovanja i vaspitanja – rekao je Petrović dodajući da se, zahvaljujući gradskoj vlasti, položaj Roma u gradu na Ibru znatno popravio i da očekuju nastavak takve prakse.