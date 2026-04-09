Srbija

PRIORITET OBRAZOVANJE DECE: Međunarodni dan Roma obeležen i u Kraljevu

Goran Ćirović

09. 04. 2026. u 11:24

Povodom Međunarodnog dana Roma koji se obeležava sa ciljem da se ukaže na položaj i izazove sa kojima se romska zajednica svakodnevno suočava, gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić primio je predstavnike Roma iz grada na Ibru.

ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ: Међународни дан Рома обележен и у Краљеву

GU Kraljevo/M.Živković

Prema rečima Zorana Petrovića, predsednika Udruženja „Ruke prijateljstva“, na teritoriji Kraljeva živi oko 2.000 pripadnika romske populacije, a 400 mališana pohađa osnovnu školu.

- To je vidljiv napredak, značajan zalog za budućnost za romsku zajednicu i naš prioritet jer sve kreće od obrazovanja i vaspitanja – rekao je Petrović dodajući da se, zahvaljujući gradskoj vlasti, položaj Roma u gradu na Ibru znatno popravio i da očekuju nastavak takve prakse.

AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!

