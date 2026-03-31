Mobilna aplikacija - Šabac ambasadorka Švedske u gostims
AMBASADORKA Kraljevine Švedske u Srbiji Šarlot Samelin, posetila je danas Šabac. ,
Tom prilikom sa gradonačelnikom Šapca dr Aleksandrom Pajićem i izvršnom direktorkom NALED-a, Violetom Jovanović, obišla je Dnevni boravak "Sveta Sofija" za osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama ,koje funkcioniše u sklopu Karitasa Šabac. Cilj ove posete bio je skretanje pažnje na primere dobre prakse socijalnog preduzetništva i zapošljavanja ranjivih grupa stanovništva. Takođe je najavljena i kampanja "Socijalno preduzetništvo šansa za svet" koju NALED pokreće uz podršku Kraljevine Švedske.
- Socijalno preduzetništvo u Šapcu je snažno razvijeno radom Karitasa i Novitas Konsult-a, jer omogućavaju radno angažovanje osoba sa invaliditetom i drugim ranjivim grupama. Lideri smo u Srbiji po broju prava i usluga u oblasti socijalne zaštite, za koju smo predvideli oko 7% budžeta grada u ovoj godini - rekao je gradonačelnik Aleksandar Pajić i poručio da je Šabac je grad jednakih mogućnosti za sve.
Ambasadorka Švedske, Šarlot Samelin, istakla je da je velika čast obići Karitas koji vrlo uspešno posluje i biti gost gradonačelnika Pajića i direktora Nikolića, posebno što ima priliku da vidi kako funkcionišu centri za socijalne usluge u ovom gradu.
- Srbija je blizak partner Švedskoj. Naša saradnja traje već dvadest godina i pokušavamo da pomognemo Srbiji da na njenom putu ka Evropskoj uniji. Danas, kada razmišljamo o zelenoj tranziciji, moramo se da pomognemo svima da budu socijalno uključeni, odnosno da razmišljamo o socijalnoj inluziji na jednak način. Posetila sam brojna socijalna preduzeća u Švedskoj i zaista mi je čast što jedno takvo preduzeće mogu da posetim i ovde. Zadovoljstvo je videti šta je sve Šabac uradio i koliko je napredovao u ovoj oblasti. Mi moramo da pomognemo ekonomsku i socijalnu inkluziju, a osobe koje pripadaju ranjivim grupama moraju da budu uključene u normalan život. Želim da čestitam Šapcu na radu i naporima koje ulaže u ovoj oblasti - istakla je ambasadorka Semelin.
Izvršna direktorka NALED-a, Violeta Jovanović, kazala je da program koji pokreću, a koji podržava Vlada Kraljevine Švedske, između mnogo komponenata, ima i aktivnosti koje se tiču afirmacije sektora solidarne ekonomije, te da ih je upravo ta tema dovela u Šabac, u posetu dnevnom boravku „Sveta Sofija“, kako bi ukazali na značaj socijalnih preduzeća i na njihovu društvenu misiju.
