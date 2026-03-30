Srbija

VELIKE PADAVINE U LOZNIČKOM KRAJU: Jadar popustio kod Draginca

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

30. 03. 2026. u 07:22

REKA Jadar, po kojoj ime nosi čitav loznički kraj, izlila se nadomak varošice Draginac.

ВЕЛИКЕ ПАДАВИНЕ У ЛОЗНИЧКОМ КРАЈУ: Јадар попустио код Драгинца

V Mitrić

Pošto je korito postalo "tesno", reka se izlila i pod vodom su cikotska i krivajsko polja. U donjem toku, gde je Jadar kanalisan, stanje je stabilno. 

U Loznici je u periodu od petka ujutru u sedam do juče u isto vreme, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), palo 52,4 litra kiše po kvadratnom metru, najviše u Srbiji.

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore