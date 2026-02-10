BAKA JELENA PONOVO HODA: Ortoped iz Vranja spasao pacijentkinju od 93 godine

MAGISTAR dr Slađan Marinković, specijalista ortopedije i traumatologije iz Vranja sa 36 godina radnog staža, operisao je Jelenu Jovanović (93) koja je pala u kupatilu svog doma u Vladičinom Hanu i slomila kuk, a posle ovog zahvata ponovo je stala na svoje noge i već je otpuštena na kućno lečenja.

Foto: J.S.

- Svaka operacija starijih ljudi nosi rizik, naročito u postoperativnom periodu, kada preti plućna embolija, pa je neophodna i antikoagulantna terapija. Zato sam, upravo zbog velikog iskustva stečenog tokom nebrojeno intervencija ovog tipa, o tome više brinuo, nego o samom ulasku u salu i hirurgiji - svedoči dr Marinković.

Prelom je, saznajemo, nastao 21. januara, a pacijentkinja je dva dana kasnije uspešno operisana u vranjskoj Bolnici. Nešto više od 48 sati kasnije, baka Jelena stala je na noge, a od 5. februara svakog dana - uz pomoć hodalice - po kući se kreće sve duže.

Foto: J.S.

- Ovo se ne može nazvati poduhvatom, ali smatram da je profesionalni uspeh. Mnoge kolege sklone su da starije pacijente, uslovno rečeno, prepuste sudbini, a meni etika nalaže da, sve dok postoji i najmanja mogućnost, svima pomognemo, bez obzira na datum u krštenici - ističe dr Marinković, sećajući se da je pre petaestak godina uspešno operisao i stogodišnjeg pacijenta.

Inače, Služba ortopedije vranjske bolnice doskora se oslanjala isključivo na lekare starije generacije, koji su nastavljali da rade i posle sticanja uslova za penzionisanje. Dr Slađan Marinković jedan je od njih i kaže da mu je drago što se sa specijalizacija polako vraćaju mlađi lekari. Veruje da će i oni biti jednako uspešni, jer je on jedan od kolega koji na godišnjem novou obavi i do 10.000 pregleda.