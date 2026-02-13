TALENAT VEĆI OD MALE PETRE: Srednjoškolka iz Ćuprije osvaja svestranošću i niže uspehe (FOTO)

KADA roditelji omoguće da dete raste slobodno i srećno, a nastavnik ga usmeri da voli umetnost, pa mlado biće otkrije kreativnu "žicu" u sebi, onda se spontano dogode i uspesi kakve je već postigla šesnaestogodišnja Petra Branković iz Ćuprije, učenica drugog razreda Elektrotehničke i građevinske škole "Nikola Tesla" u Jagodini.

Foto: Z. Rašić

Jer, upravo njen rad bio je drugoplasirani na likovnom konkursu "EU pro plus" koji je, na temu "Stvaraj, igraj, poveži svet!", animirao srednjoškolce iz svih krajeva Srbije, inspirisane da stvaralaštvom spoje dva naizgled raličita sveta: umetnost i sport.

Na ovaj način, Program Evropske unije za lokalni razvoj - koji je tokom prigodne svečanosti predstavljala Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije EU u našoj zemlji - u saradnji sa ovdašnjim Ministarstvom za evropske integracije, ispred kojeg je bio prisutan Danilo Golubović, posebni savetnik, već 15 godina podstiče i nagrađuje likovno darovite đake. Sada se i Petra našla u odabranom društvu...

Ova talentovana devojčica, inače, obožava arhitekturu, pa se u srednjoj školi opredelila upravo za taj smer i nije joj teško da iz Ćuprije svakodnevno putuje u Jagodinu.

Kaže i da joj je tema bila istinski izazvov i svoj rad je nazvala "Sklad muzike i sporta", a kada su publika i žiri prepoznali njenu kreativnost, ne samo što je zauzela drugo mesto među 160 radova iz 40 škola sa područja tridesetak opština i gradova, već se njen crtež našao među "top 12" na ovogodišnjem zvaničnom kalendaru pomenutog Programa EU.

Foto: Privatna arhiva Uručenje nagrade na konkursu "EU pro plus"

A, Petra je dirke klavira predstavila kao atletsku stazu, napravivši tako svojevrsnu metaforu koju je sama osmislila. Jer, ova tinejdžerka zaljubljena je i u muziku. Osim što peva, solo i u horu muzičke škole, svira i klavir, pa veli da joj je bilo potrebno sedam-osam sati, sa pauzama, da rad dovede do savršenstva...

Dinamičnoj devojčici koja naprosto "leti" da bi izbalansirala sve svoje hobije i školske obaveze u susednom gradu, slikanje i crtanje jednostavno "idu".

Nagrade PETRINA likovna dela i ranije su nagrađivana - dva puta. Na konkurs Instituta "Dr Milan Jovanović Batut", pre par godina, poslala je najbolji rad na temu dojenja, a kada je Crveni krst Srbije, lane, tražio najbolje vizuelne materijale za promociju dobrovoljnog davalaštva krvi, realizacija njene ideje zauzela je drugo mesto. Talenat ove devojčice prepoznat je i u lokalnoj zajednici, pa je prošle godine dobila Oktobarsku nagradu - jedno od javnih priznanja povodom Dana Ćuprije.

- Crtam još od perioda vrtića, najviše omiljene životinje i automobile. I, ne samo tokom časova, već i u slobodno vreme. Novac, kad ga imam, radije trošim na bojice, nego na šminku. To mi je nekako inspirativnije - uz osmeh veli Petra, uverena da su umetnost i arhitektura i te kako povezani, pa će zbog svog crtačkog talenta u budućnosti osmišljavati neke lepe zgrade.

Kada je sport u pitanju, opredelila se za streljaštvo, pa i trening u lokalnom klubu s radošću uklapa u svoje brojne svakodnevne obaveze...

Priznanje i za mentorku

ELEKTRO-TEHNIČKA i građevinska škola iz Jagodine, radovima svojih učenika dosad je više puta učestvovala na različitim konkursima i osvajala nagrade, ali Petrin uspeh jedan je od najvećih. Tim pre što je, ovoga puta, priznanje dobila i njena mentorka, profesorka Jasmina Šumar (u krugu) - jedan od samo tri laureata nagrade na republičkom nivou za rad sa decom.

- Naša obrazovna ustanova ponosi se velikim brojem učenika koji su talentovani za crtanje, a okuplja ih školska Likovna sekcija. Među njima, Petra Branković izdvaja se specifičnim izrazom, a povrh svega je i svestrana, i vredna - naglašava profesorka Šumar, uverena da će se talenat mlade Ćupričanke još razvijati, pa neće izostati ni nove nagrade.