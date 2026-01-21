Srbija

ZBOG KVARA NA GLAVNOM DOVODU: I danas problem sa vodosnabdevanjem Paraćina i Ćuprije

Zorana Rašić

21. 01. 2026. u 16:42

ZBOG kvara na glavnom dovodu od kaptaže „Sveta Petka“ u Izvoru, u pojedinim delovima Paraćina otežano je vodosnabdevanje od juče, dok su naselja Glavica i Davidovac bez vode.

ЗБОГ КВАРА НА ГЛАВНОМ ДОВОДУ: И данас проблем са водоснабдевањем Параћина и Ћуприје

Foto: Fejsbuk/Opština Paraćin

Iz JKP "Crnica" navode da su njihove ekipe sve vreme na terenu i da je kvar izuzetno zahtevan, te da su  normalizacija vodosnabdevanja očekuje do kraja dana.

Kako se iz pravca Izvora sa iste kaptaže vodom snabdeva i susedna Ćuprija, u toj opštini prekid u snabdevanju za deo grada trajaće takođe do potpune sanacije kvara i uspostavljanja redovnog dotoka vode.

Iz JKP „Ravno 2014“ obavestili su korisnike da se normalizacija vodosnabdevanja Ćuprije očekuje u četvrtak u prepodnevnim satima. Takođe, zbog kvara na vodovodnoj mreži u Mijatovcu, bez vode su do popodnevnih sati bili korisnici u tom selu.

