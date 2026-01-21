CENTAR ZA KULTURU: Sutra „Svetosavsko guslarsko veče“
POŽAREVAC - U četvrtak, 22. januara, od 19 sati, u Centru za kulturu u Požarevcu održaće se „Svetosavsko guslarsko veče“.
Nastupiće guslari Boško Vujačić, Aleksa Rončević, Mihailo Stevanović i Miloš Tanasković. U programu učestvuju i etno-pojci Marko Kačarević i Katarina Krsić, pesnik dr Danilo Vasović i zdravičar Vukojica Sandić.
