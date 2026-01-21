Srbija

OBNOVA VODOVODA: U zamenu cevovoda uložiće se 44 miliona dinara

Dušanka Novković

21. 01. 2026. u 09:45

ŽABARI - U naselju Vlaški Do kod Žabara obaviće se rekonstrukcija vodovodne mreže, za koju je već potpisan ugovor sa izvođačem radova.

D. Novković

Reč je o zameni azbestno-cementnog cevovoda polietilenskim, u dužini od 3,6 kilometara, i izgradnji priključaka za domaćinstva. U navedeni projekat uložiće se 44 miliona dinara, uz pomoć Ministarstva za javna ulaganja.

