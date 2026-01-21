OBNOVA VODOVODA: U zamenu cevovoda uložiće se 44 miliona dinara

POSLE Svete liturgije u Hramu rođenja presvete Bogorodice u Sremskoj Kamenici, u plivanju za Časni krst u hladnoj vodi Dunava učestvovalo je 100 plivača, među kojima su bile i četiri dame, a prvi do cilja je stigao mladi Filip Vlaščić iz Novog Sada, kome je to bio drugi nastup na toj tradicionalnoj bogojavljenskoj manifestaciji.