VOJNA VEŽBA NA POLIGONU „PASULJANSKE LIVADE“: Od sutra do 24. januara
PREMA najavi Vojne pošte Ćuprija od 20. do 24. januara u periodu od 8 do 18 sati na poligonu „Pasuljanske livade“ planirana su gađanja iz naoružanja Voske Srbije.
Zbog toga će u tom području biti zabranjen pristup i kretanje, dok će za saobraćaj biti zatvoreni putevi Sisevac- Velika Brezovica, Resavica – Valkaluci i Senjski rudnik – Troglam bara.
Eventualna materijalna šteta zbog aktivnosti Vojske može se prijaviti Komandi jedinice – korisniku vojnog poligona, svakodnevno do 20 sati dok vežba traje.
