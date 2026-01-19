PLIVANJE ZA ČASNI KRST U KLADOVU: Prvi do Časnog krsta stigao Viktor Đorđević

BOGOJAVLjENSKO plivanje u Dunavu u Kladovu se organizuje više od dve decenije. Zlatnu medalju osvojio srednjoškolac Viktor Đorđević.

Foto: Bane Barbatesković

Sedamnaestogodišnji Viktor Đorđević, učenik Srednje škole u Kladovu prvi je u ovogodišnjoj Bogojavljenskoj trci na Dunavu, manifestaciji koja u Kladovu traje više od dvadeset godina, stigao do Časnog krsta.

On je na stazi dužine 33 metra, zajedno sa još 12 učesnika prkosio januarskoj hladnoći. Ovaj Kladovljanin darivan je zlatnom medaljom i ikonom, a Opština Kladovo mu je uručila novčanu nagradu od 15.000 dinara. Drugi je na cilj stigao Mihailo Belić, a treći Srđan Minić, kojima je uz srebrnu i bronzanu medalju uručena i novčana nagrada u visini od 10.000, odnosno 5.000 dinara.

U grupi od 13 plivača i ove godine je bila Svetlana Vuković (59), kojoj je ovo bilo 23. učešće na Bogojavljenskom plivanju. Ona je kao jedina žena učesnik nagrađena novčanom nagradom u visini od 10.000 dinara.

Svi takmičari su dali sve od sebe da se ova tradicija očuva. Manifestaciji su prethodili liturgijsko bogosluženje u Crkvi Svetog Đorđa, osvećenje vode i litija kroz grad, koju je predvodio protojerej-stavrofor Dejan Pajić, arhijerejski namesnik ključki.