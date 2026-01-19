Srbija

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U KLADOVU: Prvi do Časnog krsta stigao Viktor Đorđević

Suzana Mihajlović Jovanović

19. 01. 2026. u 17:38

BOGOJAVLjENSKO plivanje u Dunavu u Kladovu se organizuje više od dve decenije. Zlatnu medalju osvojio srednjoškolac Viktor Đorđević.

ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ У КЛАДОВУ: Први до Часног крста стигао Виктор Ђорђевић

Foto: Bane Barbatesković

Sedamnaestogodišnji Viktor Đorđević, učenik Srednje škole u Kladovu prvi je u ovogodišnjoj Bogojavljenskoj trci na Dunavu, manifestaciji koja u Kladovu traje više od dvadeset godina, stigao do Časnog krsta.

On je na stazi dužine 33 metra, zajedno sa još 12 učesnika prkosio januarskoj hladnoći. Ovaj Kladovljanin darivan je zlatnom medaljom i ikonom, a Opština Kladovo mu je uručila novčanu nagradu od 15.000 dinara. Drugi je na cilj stigao Mihailo Belić, a treći Srđan Minić, kojima je uz srebrnu i bronzanu medalju uručena i novčana nagrada u visini od  10.000, odnosno 5.000 dinara.

Foto: Фото: Бане Барбатесковић

POGLEDAJ GALERIJU

U grupi od 13 plivača i ove godine je bila Svetlana Vuković (59), kojoj je ovo bilo 23. učešće na Bogojavljenskom plivanju. Ona je kao jedina žena učesnik nagrađena novčanom nagradom u visini od 10.000 dinara.

Svi takmičari su dali sve od sebe da se ova tradicija očuva. Manifestaciji su prethodili liturgijsko bogosluženje u Crkvi Svetog Đorđa, osvećenje  vode i litija kroz grad, koju je predvodio protojerej-stavrofor Dejan Pajić, arhijerejski namesnik ključki.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U LEDENOJ VLASINI: Promena tradicije u Vranju
Srbija

0 0

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U LEDENOJ VLASINI: Promena tradicije u Vranju

Tradicionalno i ove godina na najvišoj nadmorskoj visini u Evropi od 1.230 metara održano je plivanje za Časni krts u Vlasinskom jezeru, a prvi je do njega doplivao takmičar iz Leskovca Miloš Cakić. Plivanja za Časni krst na Vlasinskom jezeru, ove godine okupilo je rekordnih 170 učesnika. Ovaj događaj iz godine u godinu čuva duh vere, tradicije i istrajnosti.

19. 01. 2026. u 17:43

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U VALJEVU: Anđelija stigla prva
Srbija

0 0

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U VALJEVU: Anđelija stigla prva

Do Časnog bogojavljenskog krsta, koji je u ledenu reku Gradac porinuo episkop valjevski Isihije, prva je doplivala Anđelija Damnjanović (21), radnica ovdašnje fabrike “Hansgroe”. Za Časni krst juče se nadmetalo 83. plivača, među kojima su bila tri žene, 17 pripadnika Vojske Srbije, policajci, vatrogasci, lekari, aktivni sportisti...

19. 01. 2026. u 17:42

Politika
Tenis
Fudbal
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...