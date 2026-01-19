SNAGA VERE ČINI ČUDA: Dečak iz Užica prvi do Časnog krsta
STRAHINjA Peković, četrnaestogodišnji dečak iz Užica, prvi je doplivao do Časnog krsta na tradicionalnom plivanju, koje 16. put na Đetinji, uz blagoslov Crkve organizuje Javno preduzeće “Veliki park”. U ledenoj reci našlo se 111 Era svih starosnih doba, kako bi pokazali da se snagom vere - sve može savladati.
U znak sećanja na ovaj događaj svi učesnici dobili su osveštanu ikonu, dar Srpske pravoslavne crkve, a mladom Strahinji Pekoviću pripao je i zlatnik, dar Zlatare “Karat”.
Plivanju je prethodila Sveta liturgija, a zatim i Bogojavljenska litija od Crkve Svetog Đorđa do Gradske plaže.
- Bog se javi! Svako ko sumnja, trebalo bi da pokuša, jer se snagom vere sve da savladati. Meni i mojoj porodici ovo puno znači - poručio je po izlasku iz ledene reke ovaj dečak iz Užica, stijeći na vetrometini i hladnoći, koju kao da ne primećuje.
