Srbija

SNAGA VERE ČINI ČUDA: Dečak iz Užica prvi do Časnog krsta

Никола Јанковић
Nikola Janković

19. 01. 2026. u 15:42

STRAHINjA Peković, četrnaestogodišnji dečak iz Užica, prvi je doplivao do Časnog krsta na tradicionalnom plivanju, koje 16. put na Đetinji, uz blagoslov Crkve organizuje Javno preduzeće “Veliki park”. U ledenoj reci našlo se 111 Era svih starosnih doba, kako bi pokazali da se snagom vere - sve može savladati.

Grad Užice

U znak sećanja na ovaj događaj svi učesnici dobili su osveštanu ikonu, dar Srpske pravoslavne crkve, a mladom Strahinji Pekoviću pripao je i zlatnik, dar Zlatare “Karat”.

Plivanju je prethodila Sveta liturgija, a zatim i Bogojavljenska litija od Crkve Svetog Đorđa do Gradske plaže.

- Bog se javi! Svako ko sumnja, trebalo bi da pokuša, jer se snagom vere sve da savladati. Meni i mojoj porodici ovo puno znači - poručio je po izlasku iz ledene reke ovaj dečak iz Užica, stijeći na vetrometini i hladnoći, koju kao da ne primećuje.

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U LEDENOJ VLASINI: Promena tradicije u Vranju
Srbija

0 0

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U LEDENOJ VLASINI: Promena tradicije u Vranju

Tradicionalno i ove godina na najvišoj nadmorskoj visini u Evropi od 1.230 metara održano je plivanje za Časni krts u Vlasinskom jezeru, a prvi je do njega doplivao takmičar iz Leskovca Miloš Cakić. Plivanja za Časni krst na Vlasinskom jezeru, ove godine okupilo je rekordnih 170 učesnika. Ovaj događaj iz godine u godinu čuva duh vere, tradicije i istrajnosti.

19. 01. 2026. u 17:43

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U VALJEVU: Anđelija stigla prva
Srbija

0 0

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U VALJEVU: Anđelija stigla prva

Do Časnog bogojavljenskog krsta, koji je u ledenu reku Gradac porinuo episkop valjevski Isihije, prva je doplivala Anđelija Damnjanović (21), radnica ovdašnje fabrike “Hansgroe”. Za Časni krst juče se nadmetalo 83. plivača, među kojima su bila tri žene, 17 pripadnika Vojske Srbije, policajci, vatrogasci, lekari, aktivni sportisti...

19. 01. 2026. u 17:42

