ENERGETSKA SANACIJA: Utrošena sva planirana sredstva za kuće i stanove
VELIKO GRADIŠTE – U Velikom Gradištu utrošena su sva sredstva namenjena građanima za sprovođenje mera energetske sancije u kućama i stanovima.
Javnim pozivom bilo je predviđeno da se prijave mogu podnositi do utroška planiranih sredstava, pa zbog toga prijavljivanje po ovom osnovu više nije moguće. Iz Opštinske uprave saopštili su da je javni poziv u delu koji se odnosi na građane sa statusom socijalno ranjivih lica i dalje otvoren i trajaće do 5. februara.
