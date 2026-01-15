Srbija

RADIONICE ZA NAJMLAĐE: Interesantni besplatni programi u kraljevačkoj biblioteci

Goran Ćirović

15. 01. 2026. u 11:34

Tokom zimskog raspusta na Dečjem odeljenju NB „Stefan Prvovenčni“ u toku su dve interesantne, besplatne, kreativno-edukativne radionice namenjene najmlađim Kraljevčanima.

I.Spasojević

Na radionici „Svetovi od papira“, autorke Milene Vraneš, polaznici uzrasta od 10 do 14 godina mogu da se upoznaju sa tradicionalnom veštinom kreiranja modela od papira, kao i sa osnovnim osobenostima japanske kulture kroz zanimljive priče o origamiju.

A, kroz edukativnu radionicu „Prozorčić za čitanje“ koju vode autor Ana Milošević, učitelj i samostalni pedagoški savetnik, Svetlana Filipović i Ana Jakić Jevtović, mališani uzrasta od 6 do 8 godina u prilici su da nauče kako da ovladaju veštinom čitanja i razumevanja pročitanog teksta.

