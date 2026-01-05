Srbija

POMOĆ SPORTU: Za 50 programa udruženjima dodeljeno 55 miliona

Dušanka Novković

05. 01. 2026. u 10:32

VELIKO GRADIŠTE – Za finansiranje sportskih programa u 2026. godini, iz budžeta opštine Veliko Gradište dodeljeno je 55 miliona dinara.

D.N.

Sportska udruženja podnela su ukupno 50 programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta. Dodeljena suma za osam miliona dinara veća je od one za 2025. godinu, kada su sredstva dobila 32 sportska udruženja.

