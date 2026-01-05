POMOĆ SPORTU: Za 50 programa udruženjima dodeljeno 55 miliona
VELIKO GRADIŠTE – Za finansiranje sportskih programa u 2026. godini, iz budžeta opštine Veliko Gradište dodeljeno je 55 miliona dinara.
Sportska udruženja podnela su ukupno 50 programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta. Dodeljena suma za osam miliona dinara veća je od one za 2025. godinu, kada su sredstva dobila 32 sportska udruženja.
