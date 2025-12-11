SAVETOVANJE ZA POLJOPRIVREDNIKE: Primena savremenih tehnologija u poljoprivredi

U Leskovcu je održana tradicionalna manifestacija koja je posvećena unapređenju znanja i primeni savremenih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji.

foto: Grad Leskovac

Ovogodišnje 17. Savetovanje za poljoprivrednike „Agrolider“ okupilo je 44 izlagača iz oblasti agrobiznisa i veliki broj poljoprivrednih proizvođača i stručnjaka.

Dugogodišnji pokrovitelj ove manifestacije je leskovačka lokalna samouprava. Gradonačelnik Goran Cvetanović je na njenom otvaranju naglasio da je modernizacija ključni pokretač transformacije sektora poljoprivrede i unapređenja kvaliteta poljoprivredne proizvodnje.

Govoreći o konretnim merama koje Leskovac preduzima u tom kontekstu, osim subvencionisanja poljoprivrednih gazdinstava iz gradskog budžeta, Cvetanović je istakao dve komasacije, koje su obuhvatile 1.660 hektara u devet katastarskih opština, vredne 96 miliona dinara, kao i elektrifikaciju polja u pet sela u koju je uloženo 65 miliona dinara.

Organizatori su naglasili da program manifestacije čine i stručna predavanja, a ove godine teme su bile savremene formulacije đubriva, digitalizacija i primena veštačke inteligencije u poljoprivredi. Najuspešnijim autorima 4. Digitalnog festivala zimnice i jela od povrća uručene su prigodne nagrade.