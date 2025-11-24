DEO NOVOG SADA BEZ TOPLE POTROŠNE VODE : Radovi toplane na Detelinari i Avijatičarskom naselju

POSLE snežnih dana i jačeg zahlađenja, Srbija kao da je skinula veo oblaka i temperatura je krenula uzlazno, ali poput slatke obmane toplog vazduha koji će nas kratko izvući iz zime, sledi hladan tuš! Jer, prema najavama meteorologa, zimski scenario se vraća već krajem ove nedelje, i zato se pripremite na oštre promene vremena koje će stizati u ciklusima na oko četiri dana, a uz sledeći udar zime zabeleće se ponovo i gradovi.