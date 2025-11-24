Srbija

DEO NOVOG SADA BEZ TOPLE POTROŠNE VODE : Radovi toplane na Detelinari i Avijatičarskom naselju

Slobodan Bajić

24. 11. 2025. u 14:57

ZBOG funkcionalnih ispitivanja nove Toplane „Majevica“ u Novom Sadu, u utorak, 25. novembra, od jutarnjih časova može doći do poremećaja u isporuci toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode za objekte na konzumnom području Detelinare, severno od Ulice Kornelija Stankovića i Avijatičarskog naselja.

ДЕО НОВОГ САДА БЕЗ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ : Радови топлане на Детелинари и Авијатичарском насељу

N.Karlić

Kako ističu u JKP "Novosadska toplana", normalizacija u isporuci toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode očekuje se istog dana u večernjim časovima.

