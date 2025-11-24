Srbija

DECA MUZIČKE ŠKOLE POMAŽU BOLESNOM SUGRAĐANINU:Humanitarni koncert za Filipa Novakovića iz Smederevske Palanke

Jelena Ilić

24. 11. 2025. u 11:13

Muzička škola „Božidar Trudić“ u Smederevskoj Palanci organizuje humanitarni koncert u cilju prikupljanja pomoći za lečenje sugrađanina Filipa Novakovića.

ДЕЦА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ПОМАЖУ БОЛЕСНОМ СУГРАЂАНИНУ:Хуманитарни концерт за Филипа Новаковића из Смедеревске Паланке

Filip Novaković

Koncert će biti održan u utorak, 25. novembra, sa početkom u 18 časova, u Velikoj sali opštine Smederevska Palanka.

Organizatori pozivaju sve sugrađane da svojim prisustvom podrže ovu plemenitu akciju i doprinesu prikupljanju sredstava, jer svaki vid pomoći za Filipa i njegovu porodicu ima veliki značaj.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MEDALJE IZ EVROPE: Šabac oduševili mladi sportisti
Srbija

0 1

MEDALJE IZ EVROPE: Šabac oduševili mladi sportisti

GRADONAČELNIK Šapca dr Aleksandar Pajić i član Gradskog veća zadužen za sport i sportsku infrastrukturu Mile Isaković priredili su danas prijem u Gradskoj kući za Šapčane, mlade tekvondiste, evropsku šampionku Janu Lukić i evropskog vicešampiona Nikolu Kljajića.

24. 11. 2025. u 15:00

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZATEČENA: Uhapšeni Roman Repulov i Aleksandar Peretjagin

RUSIJA JE ZATEČENA: Uhapšeni Roman Repulov i Aleksandar Peretjagin