DECA MUZIČKE ŠKOLE POMAŽU BOLESNOM SUGRAĐANINU:Humanitarni koncert za Filipa Novakovića iz Smederevske Palanke
Muzička škola „Božidar Trudić“ u Smederevskoj Palanci organizuje humanitarni koncert u cilju prikupljanja pomoći za lečenje sugrađanina Filipa Novakovića.
Koncert će biti održan u utorak, 25. novembra, sa početkom u 18 časova, u Velikoj sali opštine Smederevska Palanka.
Organizatori pozivaju sve sugrađane da svojim prisustvom podrže ovu plemenitu akciju i doprinesu prikupljanju sredstava, jer svaki vid pomoći za Filipa i njegovu porodicu ima veliki značaj.
