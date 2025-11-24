DECA MUZIČKE ŠKOLE POMAŽU BOLESNOM SUGRAĐANINU:Humanitarni koncert za Filipa Novakovića iz Smederevske Palanke

Muzička škola „Božidar Trudić“ u Smederevskoj Palanci organizuje humanitarni koncert u cilju prikupljanja pomoći za lečenje sugrađanina Filipa Novakovića.

Filip Novaković

Koncert će biti održan u utorak, 25. novembra, sa početkom u 18 časova, u Velikoj sali opštine Smederevska Palanka.

Organizatori pozivaju sve sugrađane da svojim prisustvom podrže ovu plemenitu akciju i doprinesu prikupljanju sredstava, jer svaki vid pomoći za Filipa i njegovu porodicu ima veliki značaj.