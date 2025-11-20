Srbija

MODERAN I BEZBEDNIJI PUT OD SOMBORA DO KLJAJIĆEVA: Završena sveobuhvatna rekonstrukcija jedne od najopterećijih deonica u tom kraju

Ljiljana Preradović

20. 11. 2025. u 16:33

NA putnom pravcu od Sombora do Kljajićeva, ponovo je uspsostavljen saobraćaj, nakon što je završena sveobuhvatna rekonstrukcija jedne od najopterećenijih deonica u tom kraju.

МОДЕРАН И БЕЗБЕДНИЈИ ПУТ ОД СОМБОРА ДО КЉАЈИЋЕВА: Завршена свеобухватна реконструкција једне од најоптерећијих деоница у том крају

FOTO: Grad Sombor

 Puštanju saobraćaja prisustvovali su gradonačelnik Sombora Antonio Ratković, član Gradskog veća za oblast komunalne delatnosti i investicije, Nebojša Trivunović i načelnik Zapadnobačkog upravnog okruga Goran Nonković.

FOTO: Grad Sombor


Rehabilitacijom je urađena potpuno nova kolovozna konstrukcija u dužini od devet kilometara, što značajno poboljšava bezbednost i protočnost saobraćaja na ovom državnom putu. Pored toga, obnovljena je horizontalna i vertikalna signalizacija, čime je saobraćajnica u potpunosti usklađena sa savremenim standardima.
Radovi su izvedeni  u predviđenom roku.

FOTO: Grad Sombor


Puštanjem ove deonice u saobraćaj, građani su dobili su moderniji i bezbedniji put, što će u velikoj meri olakšati svakodnevne potrebe putnika, poljoprivrednika i privrednika koji ovaj pravac svakodnevno koriste.

