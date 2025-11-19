POMOZIMO LUKI MATIĆU: U Ćupriji humanitarna predstava Škole glume
STANOVNICI Ćuprije i mnoga udruženja u susednim gradovima nastavljaju sa različitim svakodnevnim aktivnostima čiji je cilj prikupljanje sredstava za nastavak lečenja sugrađanina Luke Matića, koji se već nalazi u jednoj od klinika u Istanbulu.
Luki su neophodna novčana sredstva za novu terapiju koja je u svetu pokazala dobre rezultate u lečenju maligne bolesti, burkitovog limfoma, od čega mladi Ćupričanin boluje.
Polaznici ćuprijske „Škola glume“ iz tog razloga organizovaće u tom gradu u subotu, 22. novembra predstavu „Sunce na dlanu". Kako saznajemo u tamošnjoj Ustanovi kulture, ovo je njihov prvi nastup posle premijere u junu i ovom prilikom oni žele da ukažu na probleme vezane za mentalna oboljenja mladih, što je tema ovog komada.
Početak je u 19 časova, a ispred ulaza u salu Osnovne muzičke škole „Dušan Skovran“ biće postavljena kutija za prikupljanje sredstava za Lukino lečenje.
U međuvremenu, Luki se može pomoći slanjem sms sa brojem 389 na 3800.
