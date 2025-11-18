POZIV DAVAOCIMA: Sutra dve akcije davanja krvi u Braničevskom okrugu

MALO CRNIĆE – U sredu, 19. novembra, Crveni krst organizuje dve akcije davanja krvi u Braničevskom okrugu, u saradnji sa Institutom za transfuziju.

D. Novković

Jedna akcija održaće se u Biblioteci „Srboljub Mitić“ u Malom Crniću od 10 do 14 sati, a druga u Srednjoj školi „Mladost“ u Petrovcu na Mlavi, kod koje će od 9 do 14 sati biti postavljen specijalni autobus. Apeluje se na sve punoletne građane da se odazovu u što vrećem broju, kako bi pomogli ugroženim pacijentima.