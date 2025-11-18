POZIV DAVAOCIMA: Sutra dve akcije davanja krvi u Braničevskom okrugu
MALO CRNIĆE – U sredu, 19. novembra, Crveni krst organizuje dve akcije davanja krvi u Braničevskom okrugu, u saradnji sa Institutom za transfuziju.
Jedna akcija održaće se u Biblioteci „Srboljub Mitić“ u Malom Crniću od 10 do 14 sati, a druga u Srednjoj školi „Mladost“ u Petrovcu na Mlavi, kod koje će od 9 do 14 sati biti postavljen specijalni autobus. Apeluje se na sve punoletne građane da se odazovu u što vrećem broju, kako bi pomogli ugroženim pacijentima.
Preporučujemo
SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE MUP U VRANjU Počinje obuka 19. klase
18. 11. 2025. u 16:52
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)