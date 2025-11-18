Srbija

EDUKACIJA DIJABETIČARA U PARAĆINU: Večeras tribina udruženja Diaverzum iz Novog Sada

Зорана Рашић
Zorana Rašić

18. 11. 2025. u 08:00

KROZ lične i motivacione priče novosadsko udruženje koje okuplja osobe sa dijabetesom „Diaverzum“ organizuje u Paraćinu u utorak, 18. novembra, edukativno veče posvećeno dijabetesu, jednoj od veoma čestih bolesti savremenog čoveka.

ЕДУКАЦИЈА ДИЈАБЕТИЧАРА У ПАРАЋИНУ: Вечерас трибина удружења Диаверзум из Новог Сада

Foto: Z. Rašić

Posetioci će iz prve ruke moći da saznaju kako izgleda svakodnevni život sa tom bolešću, koje izazove donosi i šta činiti da bi se dijabetes držao pod kontrolom, a samim tim i celokupno zdravlje.

Edukativna tribina je besplatna i otvorena za sve posetioce, a organizuje su u zgradi Regionalnog inovacionog start-ap centra od 19 sati.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LOKALNA SAMOUPRAVA ODLUČILA DA OŽIVI ZAPOSTAVLJENE DELOVE POŽAREVCA Grad brine i o periferiji
Srbija

0 1

LOKALNA SAMOUPRAVA ODLUČILA DA OŽIVI ZAPOSTAVLJENE DELOVE POŽAREVCA Grad brine i o periferiji

POŽAREVLjANI su izabrali izvođača radova za izgradnju igrališta u Ulici Bojane Prvulović, koji će se prostirati na 2.422 kvadrata. Reč je o grupi firmi iz Salakovca, Beograda i Požarevca, a - posle tendera na kojem su bili jedini ponuđači - ugovorena cena sa porezom iznosi 88 miliona i 846.991 dinara. Sredstva za ovaj projekat obezbeđena su još u maju, u okviru rebalansa ovogodišnjeg budžeta požarevačke lokalne samouprave.

18. 11. 2025. u 20:00

VASKE MU OSTAO U SRCU: Frizer MIle iz varošice kod Loznice šišao mnoge generale i narodne heroje
Srbija

0 7

VASKE MU OSTAO U SRCU: Frizer MIle iz varošice kod Loznice šišao mnoge generale i narodne heroje

MADA je zašao u osmu deceniju Mile Orelj(74) frizer i berberin iz Lešnice, lepe varošice kod Loznice, između Drine i Vidojevice, čedo iz časne i ugledne stare familije u Jadru, još je „lake ruke“ za brijanje i šišanje, ruke mu, nikad, ne podrhte, radi lagano, kao i uvek, uz lepu priču sa mušterijama, kojih je, svih ovih godina, sabrao čitavu jednu „armiju“.

18. 11. 2025. u 14:37

Politika
Tenis
Fudbal
AUDIO BM POKLANJA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata

AUDIO BM POKLANjA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata