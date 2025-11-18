EDUKACIJA DIJABETIČARA U PARAĆINU: Večeras tribina udruženja Diaverzum iz Novog Sada
KROZ lične i motivacione priče novosadsko udruženje koje okuplja osobe sa dijabetesom „Diaverzum“ organizuje u Paraćinu u utorak, 18. novembra, edukativno veče posvećeno dijabetesu, jednoj od veoma čestih bolesti savremenog čoveka.
Posetioci će iz prve ruke moći da saznaju kako izgleda svakodnevni život sa tom bolešću, koje izazove donosi i šta činiti da bi se dijabetes držao pod kontrolom, a samim tim i celokupno zdravlje.
Edukativna tribina je besplatna i otvorena za sve posetioce, a organizuje su u zgradi Regionalnog inovacionog start-ap centra od 19 sati.
