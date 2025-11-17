Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Požarevcu i Kučevu

U utorak, 18. novembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Požarevca i opštine Kučevo ostati bez struje

Od 7 do 15 sati struju neće imati deo Bratinca kod Požarevca - od centra prema Trnjanu sa bočnim ulicama, a od 9 do 14 Radenka Derezna kod Kučeva – ulice Braničevska i Dositejeva. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

