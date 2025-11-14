MINISTARKA PAVKOV U JAGODINSKOJ BIBLIOTECI: Saradnja sa najstarijom ustanovom kulture u Pomoravlju (FOTO)
BIBLIOTEKU „Radislav Nikčević“ u Jagodini danas je posetila delegacija Ministarstva zaštite životne sredine na čelu sa ministarkom Sarom Pavkov.
Sa direktorom ove najstarije ustanove kulture u Pomoravskom okrugu, Milošem Stojkovićem, na zajedničkom sastanku dogovoreni su modaliteti saradnje. Tom prilikom direktor je Sari Pavkov, uz počasnu člansku kartu Narodne biblioteke, uručio na dar i kapitalno izdanje knjige o jagodinskom bibliotekarstvu - monografiju ove ustanove kulture od okružnog značaja.
ZAhvaljujući na povelji za zaštitu životne sredine, tradicije i kulture, koju je takođe dobila, Pavkov je istakla da joj je velika čast što je danas u ustanovi koja više od jednog veka čuva duh našeg naroda, pisanu reč i svetosavske vrednosti.
Podsetila je da su zaštita kulturnog nasleđa i zaštita životne sredine dva lica iste stranice očuvanja nacionalnog identiteta, te da zbog toga svakako ima prostora za saradnju Ministarstva zaštite životne sredine i ustanova kulture.
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)