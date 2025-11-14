MINISTARKA PAVKOV U JAGODINSKOJ BIBLIOTECI: Saradnja sa najstarijom ustanovom kulture u Pomoravlju (FOTO)

BIBLIOTEKU „Radislav Nikčević“ u Jagodini danas je posetila delegacija Ministarstva zaštite životne sredine na čelu sa ministarkom Sarom Pavkov.

Foto: Fejsbuk/Ministarstvo zaštite životne sredine

Sa direktorom ove najstarije ustanove kulture u Pomoravskom okrugu, Milošem Stojkovićem, na zajedničkom sastanku dogovoreni su modaliteti saradnje. Tom prilikom direktor je Sari Pavkov, uz počasnu člansku kartu Narodne biblioteke, uručio na dar i kapitalno izdanje knjige o jagodinskom bibliotekarstvu - monografiju ove ustanove kulture od okružnog značaja.

ZAhvaljujući na povelji za zaštitu životne sredine, tradicije i kulture, koju je takođe dobila, Pavkov je istakla da joj je velika čast što je danas u ustanovi koja više od jednog veka čuva duh našeg naroda, pisanu reč i svetosavske vrednosti.

Foto: Fejsbuk/Ministarstvo zaštite životne sredine

Podsetila je da su zaštita kulturnog nasleđa i zaštita životne sredine dva lica iste stranice očuvanja nacionalnog identiteta, te da zbog toga svakako ima prostora za saradnju Ministarstva zaštite životne sredine i ustanova kulture.