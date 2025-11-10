NADA I DRAGO SVEDOČE LJUBAV I SLOGU: Zlatna svadba najboljeg zeta Jadra i najbolje Krajiške snahe

Bačka Palanka i Loznica su u znaku bračnog jubileja, koji nije samo lični i familijarni.

V Mitrić

Nada i Drago Perać iz Bačke Palanke upravo su obeležili "zlatnu svadbu" - 50 godina braka. Skladnog, lepog u znaku međusobne posvećenosti i ljubavi, što su preneli na svoju decu i unučad.

Sreli su se, pre pola veka, u Studentskom gradu, zaljubili se, ubrzo se venčali i gradili i izgradili divnu porodicu. Kćerka Gordana, udata Slijepčević, vrsni ekonomski stručnjak, i sin Siniša, koji je uspešan bankarski poslenik. diplomirani ekonomista, kao i sestra i otac, podarili su im petoro unučadi. Ponosni su kažu na njih, kao i svoju snahu i zeta.



-Sloga je osnov svega - kažu slavljenici. - Kad ima sloge, ima svega, pa i kad se jave teškoće, lakše se preguraju. To podrazumeva ljubav i razumevanje u braku. Mladi treba da budu strpljivi, ako jedan od njih, možda, nije na visini porodičnog zadatka u neko doba. To ne znači da će, kasnije, biti više nego dobar i posvećen do poslednjeg atoma porodici. Srećni smo kakve porodice imaju naša deca.

Na obeležavanje zlatne svadbe su došli njihovi najmiliji i kumovi, takođe stečeni u "studenjaku".

Drago slovi za najboljeg zeta i telu u Jadru, lozničkom kraju, posebno u Runjanima, odakle je Nada. A, Nada slovi za najbolju snahu, starinu i jetrvu među Krajišnicima u Baču, Bačkoj Palanci, ali i u Mrkonjić Gradu i okolini, postojbini Peraća.

- Drago je neko ko najbolje okupi Nadinu familiju, a ona njegovu i to vezuje Jadrane i Krajišnike na divan način-svedoče njihovi srodnici.

Drago je imao blistavu karijeru u lokalnoj administraciji, kao vrsni privrednik u državnom i dugo privatnom sektoru, u čemu ga je, kako kaže, Nada sjajno pratila uz predan rad kao vrhunski poslenik u državnoj administraciji, omiljena u Bačkoj kao da je u tom kraju rođena.

Bilo im je, kažu svi koji ih poznaju, najvažnije da budu dobri ljudi i da to budu i njihovi potomci. Puno im je srce što su u tome uspeli, a danas imaju najdraže priznanje-super baka i super deka.

-Baš smo srećni sa našim čeljadi a, koji su nam glavna preokupacija-kažu Peraći, koji dobijaju čestitke sa svih strana uključujući i iz Amerike, gde studira balet njihova unuka Maša.

Za mlađe unuke Sofiju i Janu brak, koji traje 50 leta, nije ništa specijalno, jer one hoće dedinu i babinu "bar svadbu Povodom 100 leta"...