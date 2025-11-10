ĐACI SLAVU DONELI: Jubilej Srednje ekonomske škole u Loznici

Vukov kraj u znaku obeležavanja značajnog jubileja jedne od četiri srednje škole

V Mitrić

Srednja ekonomska škola u Loznici obeležila je jubilej - 70 leta postojanja i rada, na radost skoro 800 ovdašnjih đaka, 130 zaposlenih, i mnogih bivših đaka rasutih po čitavoj Srbiji i svetu.

- Kada je škola osnovana davne 1955. godine, njeni osnivači i prvi nastavnici imali su viziju da mladim ljudima ovog kraja pruže kvalitetno obrazovanje koje će ih pripremiti za život i rad, ali i za budućnost koja dolazi-rekao je direktor, profesor Milan Nedeljković, na svečanoj akademiji, gde su kulturno umetnički program izveli đaci te škole. - Ta vizija nije izgubila snagu – naprotiv, vremenom je postajala sve snažnija.

U proteklih sedam decenija, kroz ovu školu prošlo je na hiljade učenika. Mnogi od njih danas su uspešni privrednici, ekonomisti, preduzetnici, radnici u javnim ustanovama, nastavnici, lekari, inženjeri, doktori nauka.. - Sve su to ljudi koji svojim radom i znanjem doprinose ne samo našem gradu, već i celoj Srbiji, pa i šire. Na to smo neizmerno ponosni-kazao je profesor Nedeljković.- Ovaj jubilej je prilika da se sa zahvalnošću setimo svih onih koji su u temelje naše škole ugradili svoje znanje, rad i posvećenost: nastavnika koji su generacije vaspitavali i učili, direktora koji su mudro vodili školu, saradnika koji su bili podrška u svakom segmentu rada.

Nedeljković se zahvalio lokalnoj samoupravi, institucijama, preduzećima i prijateljima koji su svih ovih godina stajali uz školu. - Bez saradnje sa zajednicom, škola ne bi mogla da ostvaruje svoju misiju-poručio je Nedeljković. -Ali, pre svega, želim da istaknem naše učenike. Vi ste smisao i razlog postojanja naše škole. Vaši uspesi na takmičenjima, vaši projekti, vaše ideje i energija pokazuju da škola nije samo mesto gde se stiče znanje – ona je zajednica, porodica, prostor u kome se stvaraju prijateljstva, gradi karakter i uči odgovornost. Ovaj jubilej nije samo osvrt na prošlost, već i pogled u budućnost.Želimo da Srednja ekonomska škola u Loznici i u godinama koje dolaze bude škola koja prati savremene tokove obrazovanja, koja podstiče kreativnost, kritičko mišljenje i preduzimljivost, koja vaspitava mlade ljude da budu odgovorni, samostalni i humani.

Među uglednim gostima bili su episkop šabački Jerotej i čelnici grada, na čelu sa profesorom Petrom Gavrilovićem, zamenikom gradonačelnika Loznice, koji je, uz čestitke, naglasio da je ova škola, decenijama, jedan od svetionika grada, jer, od početka rada, do danas njeni đaci beleže vrhunske rezultate širom zemlje i sveta od najboljih kuvara, poslastičara i konobara do hotelijera svetskog glasa, eminentnih umetnika, univerzitetskih profesora, sudija, tužilaca, advokata, najviših državnih i lokalnih funkcionera, poslovnih ljudi.

-ĐACI ove škole dali su ogroman doprinos izgradnji našeg grada i kraja, a mnogi su dolazili u nju da rade kao profesori, a potom su odlazili na najviše dužnosti u državi, lokalnoj vlasti i privredi - rekao je Gavrilović. - U jednom periodu ključna mesta u gradu od Viskoze do banke, lokalne vlasti i poslova u državi obavljali su đaci iz prvih generacija.

Nagrade i priznanja đaka ove škole na svim nivoima, uključujući nekadašnja savezna i međunarodna, teško mogu da se izbroje. A, najdragocenije što tradicionalno oni đaci koji neće dalje na školovanje lako dobijaju posao sa ovdašnjim diplomama, znanjem i umećem.

Profesor dr Đorđe Pavlović, diplomirani ekonomisti Nikola Maksimović, Žića Tešić, Ivan Simić, mr Vladimir Vlado Marković samo su neka od imena onih koji su ostavili veliki pečat u društvu kao bivši đaci škole, uključujući legendarnog nekadašnjeg direktora profesora Milinka Žugića, dobitnika Vukove nagrade, pa njegovog naslednika profesora Milorada Miku Stepanovića, koji je bio i predsednik SO Loznica i narodni poslanik.