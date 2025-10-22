Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Požarevcu i Golupcu

U četvrtak, 23. oktobra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Požarevca i opštine Golubac ostati bez struje.

Na području Požarevca, od 8 do 14 sati struju neće imati trafo-oblast Majakovska, Jugovićeva 80-82 i Hajduk-Veljkova od 141 do 81 i 24. Od 8 do 16 sati, na području opštine Golubac sa mreže će biti isključeni: Dedine, Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice, Ključ i tvrđava Golubački grad.

