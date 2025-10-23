POMOZIMO LUKI DA POBEDI LIMFOM: Mladi Ćupričanin tešku životnu bitku nastavlja u Turskoj

KROZ humanitarne akcije, bazare i sportske turnire, Ćuprija i čitavo Pomoravlje letos su prikupljali novac za pomoć porodici Luke Matića, sugrađanina od 26 leta koji je oboleo od maligne bolesti.

Foto: Humanitarna fondacija "Pokreni život"

Novca nikad dovoljno, pa se akcija nastavlja - da bi mladi Luka mogao da nastavi lečenje u Turskoj.

Ovaj aktivni sportista i student završne godine DIF, prve ozbiljne zdravstvene probleme osetio je početkom godine. Trnjenje leve ruke i prstiju, konstantan umor i nesanica, a zatim pad desnog očnog kapka naterali su ga da se obrati lekaru, da bi u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije u Beogradu dobio zastrašujuću dijagnozu - Burkitov limfom. Nekoliko dana kasnije usledila je operacija, a zatim hemioterapija koja nije dala zadovoljavajuće rezultate...

Da bi mladić nastavio lečenje, uz nove, najsavremenije dijagnostičke preglede i terapiju, neohodan je novac koji porodica ne može sama da obezbedi, a svi koji žele mogu da im pomognu slanjem SMS poruke 389 na broj 3800 (humanitarna fondacija "Pokreni život").

Donacije se mogu uplatiti i na račune - dinarski: 160-6000002352012-84 i devizni: 160-6000002352199-08, IBAN RS35160600000235219908, SWIFT/BIC: DBDBRSBG.