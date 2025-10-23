POMOZIMO LUKI DA POBEDI LIMFOM: Mladi Ćupričanin tešku životnu bitku nastavlja u Turskoj
KROZ humanitarne akcije, bazare i sportske turnire, Ćuprija i čitavo Pomoravlje letos su prikupljali novac za pomoć porodici Luke Matića, sugrađanina od 26 leta koji je oboleo od maligne bolesti.
Novca nikad dovoljno, pa se akcija nastavlja - da bi mladi Luka mogao da nastavi lečenje u Turskoj.
Ovaj aktivni sportista i student završne godine DIF, prve ozbiljne zdravstvene probleme osetio je početkom godine. Trnjenje leve ruke i prstiju, konstantan umor i nesanica, a zatim pad desnog očnog kapka naterali su ga da se obrati lekaru, da bi u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije u Beogradu dobio zastrašujuću dijagnozu - Burkitov limfom. Nekoliko dana kasnije usledila je operacija, a zatim hemioterapija koja nije dala zadovoljavajuće rezultate...
Da bi mladić nastavio lečenje, uz nove, najsavremenije dijagnostičke preglede i terapiju, neohodan je novac koji porodica ne može sama da obezbedi, a svi koji žele mogu da im pomognu slanjem SMS poruke 389 na broj 3800 (humanitarna fondacija "Pokreni život").
Donacije se mogu uplatiti i na račune - dinarski: 160-6000002352012-84 i devizni: 160-6000002352199-08, IBAN RS35160600000235219908, SWIFT/BIC: DBDBRSBG.
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)