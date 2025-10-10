NEKTAR IZ PRIRODE: Tradicionalni jesenji „Sajam meda“ na Trgu u centru Kraljeva

Tradicionalni jesenji, pčelarski Sajam meda održava se ovih dana na Trgu srpskih ratnika u centru Kraljeva, okupivši desetak izlagača, uglavnom sa teritorije grada na Ibru i okoline.

Na ovoj čtvorodnevnoj izložbi osim istinski čistog meda i drugih „medenih“ proizvoda, predstavljene su i pčelarska oprema i literatura, a sve što je izloženo može da se kupi po cenama nižim i do 20 odsto nego u maloprodajnim objektima.

- Cene su iste kao lane, a osim livadskog, bagermovog, šumskog i cvetnog meda, u ponudi su i brojne mešavine za jačanje imuniteta, poboljšanje krvne slike, med za bronhitis, za tegobe prostate, kao i saće u medu, perga, mleč, polen i propolis – predstavljaju izlagači svoju sajmsku ponudu.

U skladu sa narodnom izrekom koja kaže da je med istovemeno i hrana i zdravstvena preventiva, brojni Kraljevčani, uglavnom oni stariji, odlučili su se da ovaj nektar iz prirode, umesto u marketu, pazare kod lokalnih proizvođača.

- Poželjno je izbegavati uvozni med, sumnjivog porekla i često genetski modifikovan, koji se može naći u marketima – poručuju dobro upućene mušterije. - Med je poželjno koristiti kao dodatak ishrani. Dobro je i kombinovati, malo šumski, malo livadski, malo bagrem, uz preporuku da se svaki dan konzumira bar jedna kašičica.