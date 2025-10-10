IZABRANI IZVOĐAČI: Zimsko održavanje puteva u Požarevcu i Kostolcu
POŽAREVAC – JKP „Parking servis“ izabralo je u postupku javne nabavke izvođače radova na zimskom održavanju puteva u Požarevcu i Kostolcu.
Prema odredbama ugovora, njihova obaveza održavanja puteva važiće za period od 1. novembra ove, do 1. aprila naredne godine. Za puteve na području Požarevca ugovorena je cena od 28,7 miliona, a na području Kostolca 13,7 miliona dinara.
