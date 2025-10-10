Srbija

IZABRANI IZVOĐAČI: Zimsko održavanje puteva u Požarevcu i Kostolcu

Dušanka Novković

10. 10. 2025. u 09:55

POŽAREVAC – JKP „Parking servis“ izabralo je u postupku javne nabavke izvođače radova na zimskom održavanju puteva u Požarevcu i Kostolcu.

ИЗАБРАНИ ИЗВОЂАЧИ: Зимско одржавање путева у Пожаревцу и Костолцу

Prema odredbama ugovora, njihova obaveza održavanja puteva važiće za period od 1. novembra ove, do 1. aprila naredne godine. Za puteve na području Požarevca ugovorena je cena od 28,7 miliona, a na području Kostolca 13,7 miliona dinara.

