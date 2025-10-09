DECA IZ VRTIĆA BAMBI GOSTI U GRADAKOJ KUĆI U ZRENJANINU

Po tradiciji, tokom Dečje nedelje, mališani iz zrenjaninskog vrtića Bambi bili su gosti u Gradskoj kući, a njihov domaćin bio je gradonačelnik Zrenjanina, Simo Salapura, koji je naglasio da lokalna samouprava brine o deci i njihovim pravima i da su se obeležavanju manifestacije, pored Predškolske ustanove, pridružile i ustanove kulture, koje su osmislile brojne zanimljive programe, ne samo za decu koja žive u gradu, već i za one iz naseljenih mesta.

- Deca su kroz zanimljivo druženje, iznela neka svoja zapažanja, postavljali pitanja i od gradonačelnika dobijali odgovore - naglasio je Željko Cvijanović, direktor Predškolske ustanove u Zrenjaninu, uz napomenu da se ozbiljnost i briga o deci u Zrenjaninu, može videti i po sredstvima koja se u budžetu izdvajaju i da briga za 2.741 dete i njjhove vaspitače u vrtićima, traje 365 dana u godini.

U sklopu bogatog programa i aktivnosti povodom Dečije nedelje, održava se i Festival dečijeg stvaralaštva Veseli kušobran na gradakom trgu u centru Zrenjanina.