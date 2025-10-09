DECA IZ VRTIĆA BAMBI GOSTI U GRADAKOJ KUĆI U ZRENJANINU
Po tradiciji, tokom Dečje nedelje, mališani iz zrenjaninskog vrtića Bambi bili su gosti u Gradskoj kući, a njihov domaćin bio je gradonačelnik Zrenjanina, Simo Salapura, koji je naglasio da lokalna samouprava brine o deci i njihovim pravima i da su se obeležavanju manifestacije, pored Predškolske ustanove, pridružile i ustanove kulture, koje su osmislile brojne zanimljive programe, ne samo za decu koja žive u gradu, već i za one iz naseljenih mesta.
- Deca su kroz zanimljivo druženje, iznela neka svoja zapažanja, postavljali pitanja i od gradonačelnika dobijali odgovore - naglasio je Željko Cvijanović, direktor Predškolske ustanove u Zrenjaninu, uz napomenu da se ozbiljnost i briga o deci u Zrenjaninu, može videti i po sredstvima koja se u budžetu izdvajaju i da briga za 2.741 dete i njjhove vaspitače u vrtićima, traje 365 dana u godini.
U sklopu bogatog programa i aktivnosti povodom Dečije nedelje, održava se i Festival dečijeg stvaralaštva Veseli kušobran na gradakom trgu u centru Zrenjanina.
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)