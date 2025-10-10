U BOGOSAVCU KOD ŠAPCA: Ubio ženu, pa pobegao!

ŠABAČKA policija stavila je lisice na ruke Ž.S.(76) iz Bogosavca, nadomak Šapca, koji je osumnjičen da je učinio krivična dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

Foto:V.Mitrić

Sumnje se da je, juče, u mestu Bogosavac kod Šapca, upravljajući teretnim vozilom, udario šezdesetogodišnju ženu, a potom se udaljio sa mesta saobraćajne nezgode.

- Žena je preminula na licu mesta, a policija je osumnjičenog ubrzo pronašla i uhapsila -kažu u policiji.

Ž. S. je priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu, gde će biti doneta odluka o daljem toku postupka