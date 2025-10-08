VARADINSKI MOST PONOVO PROHODAN OD ČETVRTKA: Završena uvodna faza radova na mostu preko Dunava koji povezuje Novi Sad i Petrovaradin

SAOBRAĆAJ na Varadinskom mostu, koji je zbog radova na popravci kolovoza na Bulevaru Mihajla Pupina, ka prilazu sa novosadske strane bio obustavljen od 2. oktobra, ponovo će biti uspostavljen u oba smera, u četvrtak, 9. oktobra.

Pres služba Grada Novog Sada

To potvrđuju u Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije i ističu da će nastavak radova na kolovozu ubuduće teći fazno, na navozima mosta.

- Narednih dana radovi će se izvoditi na Trgu neznanog junaka, sa desne strane gledano iz pravca Petrovaradina ka centru grada, pa će biti onemogućeno skretanje desno sa Beogradskog keja ka Bulevaru Mihajla Pupina i Ulici vojvode Putnika, kao i sa mosta ka Keju. U toj fazi radova biće moguće desno skretanje sa Bulevara Mihajla Pupina prema Beogradskom keju, kao i pristup Varadinskom mostu sa Keja- kažu u Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije i apeluju na sve učesnike u saobraćaju da imaju strpljenja i poštuju saobraćajnu signalizaciju u zoni izvođenja radova.