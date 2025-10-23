ČOVEK I KONJ KAO JEDNO: Požarevljanin Andrija Sterđević sa 17. godina ostvario dečački san, pa nastavio da niže uspehe

POŽAREVLjANIN Andrija Sterđević (34) vinuo se u sam vrh konjičkog sporta jer je na poslednjim "Ljubičevskim konjičkim igrama", u atraktivnom i izuzetnom zahtevnom ljubičevskom višeboju, trijumfovao na konju Misterija - ponovivši uspeh iz 2019, kada je takođe bio najuspešniji u gađanjima topuzom, strelom i kopljem, te sečom sabljom i u kurirskom jahanju, pa se okitio titulom ljubičevskog viteza.

Privatna arhiva

- Ovogodišnje takmičenje bilo je izuzetno teško, jer se nekoliko višebojaca povredilo. I meni je, tokom kurirskog jahanja stradalo koleno, zbog toga sam još na bolovanju, ali nisam želeo da odustanem. I, tako sam pobedio i sebe, i suparnike - kaže Andrija koji je u ljubičevskom višeboju prvi put takmičio sa samo 17 godina, kada je ostvario dečački san.

Od tada traje i njegova neraskidiva vezanost za konje i konjički sport. Više godina radio je u ergali "Surčin", a potom i u Italiji, u Pizi, gde se nalazi jedan od najvećih trening-centara u Evropi. Onda se vratio u "Ljubičevo", postao trener konja i doprineo da se, posle više godina, ponovo čuje za ovu čuvenu požarevačku ergelu.

Ipak, Andrija je pauzirao od 2011. do 2017, jer se bio posvetio svom stolarskom zanatu, radeći u Beogradu, a kada se - dve godine kasnije - vratio višeboju, odmah je i pobedio...

Posle ovogodišnjeg trijumfa, ponovo je, osim pehara i novčane nagrade, na godinu dana dobio viteški plašt i sablju na kojoj je ugravirano: "Ne vadi me bez povoda, ne vraćaj bez časti". Ali, po tradiciji, vratiće ih gradonačelniku Požarevca tokom otvaranja narednih "Ljubičevskih konjičkih igara", da bi po okončanju takmičenja bili uručeni novom vitezu. Ili, ako pobedi, možda ponovo njemu...

Poštovanje AKTUELNI ljubičevski vitez ne štedi pohvale za svog prijatelja i suparnika, Dušana Jankovića, dvostrukog laureata, a sa naročitim divljenjem govori i o sedmostrukom pobedniku, Marku Milenkoviću. - Nas trojica odrasli smo zajedno, oni su samo godinu stariji od mene, ali među nama nema negativne energije. Uvek se podržavamo, jer nisi sportista ako u sebi nemaš i sportski duh - smatra Andrija.

- Veoma je važno da imaš dobrog konja, sa kojim si kao jedno. Marko Milenković, na primer, to je uspeo sa Nevalom, kojeg je pre njega probalo šest-sedam višebojaca. Međutim, samo sa Markom on daje maksimum i zajedno su pobedili čak sedam puta, iako grlo ima 23 godine. I ja sam se ove godine dobro uklopio sa Misterijom, kojoj 19 leta još nisu neka prepreka, a izabrao sam je po osećaju, između dvadesetak konja mog dobrog prijatelja iz Lazarevca - objašnjava Sterđević koji se odmalena bavio sportom, čak bio i perspektivan odbojkaš.

Ali, prevladala je ljubav prema konjima, a ovaj sport, veli, tek ako se na njega ne gleda samo kao na hobi, postaje bezuslovna posvećenost. Andrija, pritom, ima podršku svoje supruge Maje i ćerke Lare, a krajem godine stiće će im i prinova...