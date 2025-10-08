UDRUŽENJE DISTROFIČARA POMORAVSKOG OKRUGA: Izrađivali nakit od epoksi smole (FOTO)
AKTIVNI članovi paraćinskog Udruženja distrofičara u okviru projekta „Jednako vredni“ Saveza distrofičara Srbije koji finansira Ministarstvo za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, održali su radionicu „Niska bisera“.
Za ovo udruženje to je novitet, a podazumeva izradu nakita od specijalne, takozvane epoksi smole. Uz podršku Tatjane Tubice iz udruženja „Balkanika“, pravili su lančiće, narukvice i slične predmete sa jedinstvenim karakteristkama koje daje ovaj neobični materijal.
Distrofičari su već imali pripremnu radionicu na kojoj je edukatorka Tubica upoznala prisutne sa epoksi smolom, te im je dala praktična uputstva kako se ona oblikuje i boji.
Ovo paraćinsko udruženje do kraja meseca očekuje i druge aktivnosti. Kako je najavio Jovica Milenković, prva je Smotra stvaralaštva srodnih udruženja u Kragujevcu, nakon čega sledi šahovski turnir koji će se održati u Kruševcu.
