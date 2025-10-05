Srbija

BIBLIOTEKE I NJIHOVI KORISNICI: Tradicionalni „Žički sabor bibliotekara“ u Kraljevu

Goran Ćirović

05. 10. 2025. u 11:36

U Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani” u Kraljevu, od 7. do 9. oktobra biće održan trdicionalni „Žički sabor bibliotekara”, stručni skup u bibliotečko-informacionoj delatnosti sa međunarodnim učešćem.

БИБЛИОТЕКЕ И ЊИХОВИ КОРИСНИЦИ: Традиционални „Жички сабор библиотекара“ у Краљеву

G.Šljivić

Tema ovogodišnjeg sabora je „Biblioteke i njihovi korisnici”, a uz stručne radne sesije realizovaće se tri prateća programa – Kraljevdanska besededa „Nemanjići i pisana reč“ povdom dana Grada Kraljeva, uručenje nagrade „Zlatno slovo Dejana Vukićevića”, kao i predstavljanje zbornika „Misija biblioteke u obrazovanju”.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal