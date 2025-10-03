LOKALNI IZBORI U NEGOTINU: SNS i koalicioni partneri počeli prikupljanje potpisa podrške
U prostorijama Srpske napredne stranke u Negotinu počelo je prikupljanje potpisa podrške građana za izbornu listu „Aleksandar Vučić – Najbolje za Negotin“. Na listi se nalazi 45 kandidata za odbornike iz Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, PUPS-a i Srpske radikalne stranke.
Veliki broj građana odazvao se pozivu i ispred prostorija stranke formirali su se redovi. Kako kaže Vladimir Veličković, predsednik Opštinskog odbora SNS i prvi na listi, odziv pokazuje poverenje građana u politiku koja, navodi, donosi stabilnost i razvoj Srbiji.
-Mislim da smo to poverenje zaslužili dosadašnjim radom. Lokalni izbori su raspisani 1. oktobra, a odmah po izboru obrazaca od strane Opštinske izborne komisije, mi smo se organizovali da krenemo u prikupljanje potpisa. Za 45 kandidata potrebno je 500 validnih glasova, a očekujemo da ćemo ih prikupiti duplo više. Zahvaljujem se svim ljudima koji su, uprkos lošem vremenu, došli da iskažu podršku - izjavio je Veličković.
Prikupljanje potpisa, osim u Negotinu, odvija se i u prostorijama Socijalističke partije Srbije, kao i u selima Trnjane, Jabukovac, Urovica, Dušanovac, Prahovo i Radujevac.
-Očekujem da ćemo već sutra predati listu i da ćemo, kao i do sada, na glasačkom listiću biti pod rednim brojem jedan. Nakon ovog posla kreću predizborne aktivnosti – da razgovaramo sa građanima, čujemo šta smatraju da je urađeno dobro, a šta treba unaprediti, i da ponudimo konkretna rešenja. Ako dobijemo poverenje, naš cilj je da još predanije radimo na rešavanju problema i daljem razvoju opštine - poručio je Veličković.
On je istakao da je za predstojeće izbore napravljena šira koalicija, u kojoj su, uz dosadašnje partnere iz SPS-a, i PUPS i Srpska radikalna stranka.
- Na listi su nastavnici, lekari, inženjeri, zemljoradnici, penzioneri – ugledni ljudi iz različitih delova opštine, koje smo pozvali da budu deo našeg tima kako bismo ravnomerno razvijali celu opštinu - dodao je Veličković.
