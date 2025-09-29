LEBANE I BOJNIK SUTRA BEZ STRUJE: Isključenje zbog radova na trafostanicama
Sutra će bez struje biti veći broj naseljenih mesta na području Lebana i Bojnika. Isključenje je najavljeno zbog radova na trafostanica na području Lebana.
Električnu energiju, u periodu od devet do 14 časova, neće imati: Goli Rid, Nova Topola, Prekopčelica, Sekicol, Mijajlica, Svinjarica, Bačevina, Štulac, Lalinovac, Radinovac, Krivača, Geglja, Šilovo i sve trafostanice u Lebanu osim onih pod imenom: „Đurđevdanska“, „Đuka Dinić“, „8. mart“, „Cara Dušana“, „Ciletov Jabukar“ i „Pekara“.
Ogranak leskovačke „Elektrodistribucije“ izvodiće radove na području Lebana, ali usled toga struje neće biti i u 11 bojničkih sela.
Isključenje na području Bojnika najavljeno je za period od devet do 12 časova, a električnu energiju neće imati potrošači u Zeletovu, Plavcu, Kacabaću, Stubli, Kosančiću, Donjem i Gornjem Brijanju, Obiliću, Ćukovcu, Zorovcu i u Granici.
