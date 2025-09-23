IZBORI NA KiM: Poziv interno raseljenima u opštini Veliko Gradište

VELIKO GRADIŠTE – Opštinska uprava u Velikom Gradištu objavila je saoštenje za interno raseljene sa njenog područja, vezano za izbore koji se održavaju na Kosovu i Metohiji.

D.N.

Glasanje će se obavljati isključivo lično na teritoriji jedinice lokalne samouprave na KiM na kojoj lice ima prijavljeno prebivalište. Jedan od uslova glasanja je i posedovanje ličnog dokumenta izdatog od strane privremenih institucija u Prištini. Lica koja žele da idu na glasanje treba da se prijave u kancelariji broj 8, ili na telefon 069/8017714, 660-444, najkasnije do 8. oktobra. Komesarijat za izbeglice i migracije RS, u saradnji sa relevantnim institucijama, obezbedio je poseban broj telefona 0800-000-506 na koji se, putem besplatnog poziva, mogu dobiti sve potrebne informacije.