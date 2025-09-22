NEGUJU TRADICIJU I ČUVAJU BAŠTINU : Najavljena vinska tura Fruškogorjem u subotu u Sremskim Karlovcima
„FRUŠKOGORSKA vinska šetnja“, treća po redu turistička manifestacija koja objedinjuje autentična vina, predele jedinstvene lepote i bogatstvo kulturne baštine, biće održana u subotu, 27. septembra u Sremskim Karlovcima.
To su danas u razgovoru sa novinarima potvrdili dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Dražen Đurđić, predsednik opštine Sremski Karlovci, Gordan Bašić, predsednik Udruženja proizvođača grožđa i vina sa oznakom geografskog porekla „Srem – Fruška gora“ i Jasmina Beljan Iskrin, direktorka Turističke organizacije Vojvodine i naglasili da je reč o kružnoj pešačkoj ruti sa šest degustacionih tačaka i susretu sa 19 fruškogorskih vinarija.
- Sremski Karlovci su naša institucija i pojam srpskog vinarstva, Udruženje vinara najaktivnije u Srbiji i logično je da uz Turističku organizaciju podržavamo događaj koji promoviše autentične sorte Fruškogorja- kaže Inavišević.- U prethodne četiri godine, Pokrajinska vlada je uložila četiri milijarde dinara u razvoj trurizma i vrhunski rezultati su vidljivi. Cilj je da, kada se uskoro završi Fruškogorski koridor, dobijemo Frušku goru potpuno posvećenu turizmu i sadržajima sa istorijskom ulogom. Fruškogorska vinska šetnja je jedan od sadržaja.
Kako je istakao Dražen Đurđić, reč je o svetskoj atrakciji koja će s pravom biti održana upravo u Sremskim Karlovcima, mestu srpske duhovnosti i kulture veoma značajnom za vinogradarstvo i bitnom u čitavom regionu.
Po rečima Gordana Bašića, manifestacija je potvrda da je višegodišnji trud 135 vinara u Udruženju isplativ, što se ogleda u vrhunskom kvalitetu njihovih proizvoda.
- To je prepoznato i ogleda se u podršci Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Opštinom Sremski Karlovci i Turističke organizacije Vojvodine, kao i svih sedam opština Fruškogorja, kao turističke destinacije- rekao je Bašić.
U ponudi, više od 20 sorti
- VINSKU turu, kao turistički proizvod, organizujemo na Svetski dan turizma upravo u Sremskim Karlovcima, gde su devedesetih godina prošlog veka organizovane prve degustacije vina, a staro gradsko jezgro broji više od 200 zaštićenih kuća i objekata. Učesnici vinske šetnje će posetiri Dvorsku baštu, Institut za vinogradarstvo, vinograde i vinarije, degustirati više od 20 sorti i imati pratnju eno-gastro vodiča- rekla je Jasmina Beljan Iskrin.
