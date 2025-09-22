Srbija

ZA VOLANOM PIJANI I DROGIRANI: U Leskovcu i Vlasotincu zadržani vozači

Pripadnici policije su u Leskovcu i Vlasotincu, tokom minulog vikenda, zadržali trojicu pijanih vozača, jednog pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i jednog pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

U Vlasotincu su pripadnici policije zasutavili vozača „rekstona“(43) koji je vozio sa 1,93 promila alkohola u organizmu, a u Leskovcu vozače „bmv“(58) i „korse“(52) sa 1,73 odnosno 1,55 promila alkohola.

U Leskovcu su iz saobraćaja isključeni i vozač „golfa“(36) koji je upravljao pod dejstvom marihuane i vozač „audija“(27) koji je vozio bez vozačke dozvole, sa 1,7 promila alkohola i pod dejstvom kokaiona, u zoni škole.

Policijska uprava u Leskovcu je saopštila da će protiv svih vozača biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

