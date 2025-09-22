KNJIGA "NEVIDLJIVI SPASITELJI" OKUPILA NJENE JUNAKE: LJudima daju najbolje od sebe

KNjIGA "Nevidljivi spasitelji" akademika Dragana Damjnaovića, pisca trisetak romana, pored ostalog, već na prvim promocijama, od Loznice do Zlatibora, okupila je njene junake, što tim kulturnim svetkovinama daje lepšu i zanimljiviju crtu.Nove promocije slede u Kragujevcu i Somboru, gradu kog je pisac ovekovečio, a Damjanovićevo delo će preći i na levu obalu Drine u Republiku Srpsku.

foto :V Mitrić

Dušan Knežević sa Zlatibora, jedan od junaka knjige koji je, sa suprugom bio na promociji u Loznici, u Biblioteci Vukovog zavičaja i u Kulturnom centru na Zlatiboru, kaže da je, gostujući u Loznici, sa suprugom Radom, bio je podstaknut, posebno, da ovo delo pročita pažljivo, od početka do kraja.

- Mogu, sa zadovoljstvom, da kažem da sam osetio snagu i mudrost koju ova sjajna knjiga nosi - priča Knežević, čija je i preduzeće na čijem je čelu, "Zlatiborac", ovekovečeno u knjizi, kao višedecenijska dragocenost, ne samo Zlatibora i Srbije. - Kao čitaoci svedoci smo da se današnja književnost uglavnom bavi velikim istoriskim i imaginarnim uglavnom komercijalnim temama, dok se pisac ove knjige usudio da piše o živim stvarnim ljudima, onim skromnim nanametljivim, ali društveno korisnim. Upravo u tome leži veličina ovog dela, kao i jedinstvenost i književna nadarenos, a posebno lična hrabrost pisca da se upusti u ovaj umetnički izraz, koji nije ni malo lak, rekao bih ni komercijalno atraktivan, ali je duboko istinit, neophodan i za današnje vreme lekovit.

Čitanjem ove knjige, poručuje Knežević, " baca se svetlost na mnoge ljude u našem okruženju, tihe neprimetne, nenametljive ali korisne, i koji bi se mogli naći na stranicama ove knjige".

- Zato ona nije samo književno delo, već svojevrstan udžbenik o snazi ljudske dobrote iz senke -smatra Knežević. -Ono što posebno raduje i čini čast, jeste, što je pisac u više svojih priča u ovoj knjizi, kao izvor svoje inspiracije našao u susretima sa Zlatiborom i Zlatiborcima. Opisao ih slikovito sa puno emocija i poštovanja, i oni su dobili svoje mesto u ovoj knjizi. To je svedočanstvo da i na ovim prostorima postoje takvi korisni ljudi, koje je pisac nazvao „nevidljivi spasitelji“.

Jedna od priča govori i o piščevom susretu sa „Zlatiborcem“, kompanijom u kojoj imam privilegiju da radim duži niz godina. Pisac je opisao na jedan jedinstven, literalan, književni način, darujući joj novu, umetničku dimenziju. Time je poslao poruku da iza svakog korporativnih sistema ne stije samo objekti i mašine, već kompanije sa svojom istorijom, tradicijom, kao ljudi sa svojim vrednostima, istinama i sudbinama.