VODENICA NA MAJEVICI NA FILMSKOM PLATNU: Snimljeni kadrovi vestern filma
VODENICA "Stankić" u selu Mezgraja-Kosa, nadomak Ugljevika, „seli“ se na filmsko platno, jer su u njoj i oko nje upravo snimani kadrovi za dokumentarno-igrani vestern film „Poslednji balkanski kauboj“ u produkciji kuće iz Dablina, pod rediteljskom palicom Dragane Jurišić.
Film donosi priču o pograničnoj varoši u koju upada banda predvođena Tigerom Bundunom. Usamljeni kauboj Hari, blizak devojčici Darling i njenoj majci, staje u odbranu zajednice, a kulminacija radnje je obračun ispred salona. Poseban akcenat stavljen je na moralne dileme, cenu nasilja i odluku junaka da ode, ostavljajući nadu onima koji ostaju.
Gostoprimstvo i ambijent Vodenice „Stankić“ oduševili su filmsku ekipu, koja je uživala u autentičnom okruženju i toplini domaćina.
Domaćina Slađana Stankić, izrazila je zadovoljstvo, “ jer je vodenica izabrana za mesto snimanja ovako posebnog filma”.
- Čast mi je jer smo ugostiti filmsku ekipu iz Irske i pokazali da i Ugljevik ima lepote i tradiciju koje mogu da posluže kao inspiracija za umetnost-rekla je Stankićeva.
