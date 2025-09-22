Srbija

VODENICA NA MAJEVICI NA FILMSKOM PLATNU: Snimljeni kadrovi vestern filma

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

22. 09. 2025. u 15:46

VODENICA "Stankić" u selu Mezgraja-Kosa, nadomak Ugljevika, „seli“ se na filmsko platno, jer su u njoj i oko nje upravo snimani kadrovi za dokumentarno-igrani vestern film „Poslednji balkanski kauboj“ u produkciji kuće iz Dablina, pod rediteljskom palicom Dragane Jurišić.

ВОДЕНИЦА НА МАЈЕВИЦИ НА ФИЛМСКОМ ПЛАТНУ: Снимљени кадрови вестерн филма

foto V Mitrić

Film donosi priču o pograničnoj varoši u koju upada banda predvođena Tigerom Bundunom. Usamljeni kauboj Hari, blizak devojčici Darling i njenoj majci, staje u odbranu zajednice, a kulminacija radnje je obračun ispred salona. Poseban akcenat stavljen je na moralne dileme, cenu nasilja i odluku junaka da ode, ostavljajući nadu onima koji ostaju.

Gostoprimstvo i ambijent Vodenice „Stankić“ oduševili su filmsku ekipu, koja je uživala u autentičnom okruženju i toplini domaćina.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Domaćina Slađana Stankić, izrazila je zadovoljstvo, “ jer je vodenica izabrana za mesto snimanja ovako posebnog filma”.

- Čast mi je jer smo ugostiti filmsku ekipu iz Irske i pokazali  da i Ugljevik ima lepote i tradiciju koje mogu da posluže kao inspiracija za umetnost-rekla je Stankićeva.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BALKAN U NEVERICI! Otkriveno šta su delije uradile grobarima izvan stadiona, tokom 177. večitog derbija! (FOTO/VIDEO)

BALKAN U NEVERICI! Otkriveno šta su "delije" uradile "grobarima" izvan stadiona, tokom 177. večitog derbija! (FOTO/VIDEO)