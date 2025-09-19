TRETMAN OD 18 SATI: Suzbijanje komaraca na teritoriji Kraljeva

Tretman suzbijanja odraslih i larvicidnnih formi komaraca, preparatom registrovanim za primenu u javnoj higijeni, na području Kraljeva obviće se u periodu od 24. do 26. septembra u večernjem terminu, odnosno od 18 sati.

G.Šljivić

Kako je saopšteno je iz Odeljenja za inspekcijske poslove-Odseka za zaštitu životne sredine ovdašnje Gradske uprave, suzbijanje će se sprovodti na području grada i u prigradskim naseljima Ribnica, Jarčujak, Grdica, Beranovac, Kovanluk, Kovači i Žiča, naseljenim mestima za koja se proceni da je potrebno tretiranje - selima uz Zapadnu Moravu, od Čukojevca do Obrve, uz reku Gružu, selima uz reku Ribnicu, selima uz Ibar i u Mataruškoj banji.