TRETMAN OD 18 SATI: Suzbijanje komaraca na teritoriji Kraljeva
Tretman suzbijanja odraslih i larvicidnnih formi komaraca, preparatom registrovanim za primenu u javnoj higijeni, na području Kraljeva obviće se u periodu od 24. do 26. septembra u večernjem terminu, odnosno od 18 sati.
Kako je saopšteno je iz Odeljenja za inspekcijske poslove-Odseka za zaštitu životne sredine ovdašnje Gradske uprave, suzbijanje će se sprovodti na području grada i u prigradskim naseljima Ribnica, Jarčujak, Grdica, Beranovac, Kovanluk, Kovači i Žiča, naseljenim mestima za koja se proceni da je potrebno tretiranje - selima uz Zapadnu Moravu, od Čukojevca do Obrve, uz reku Gružu, selima uz reku Ribnicu, selima uz Ibar i u Mataruškoj banji.
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NE MOGU DA TE GLEDAM": Oliver Dragojević sa OVOM pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
19. 09. 2025. u 09:13 >> 09:22
Komentari (0)