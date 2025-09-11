UTAJOM DO 9 MILIONA: Uhapšena Požežanka (52)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije i Policijske uprave u Užicu, u saradnji sa Poreskom policijom i Osnovnim javnim tužilaštvom u Požegi, uhapsili su J. S. (52) iz Požege, zbog postojanja osnova sumnje da je učinila krivična dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i poreska utaja.

Foto: Shutterstock

Kako se sumnja, J. S. je kao odgovorno lice u privrednom društvu „Grand JMS“ DOO Požega, od početka 2022. do kraja 2023.godine, u nameri da delimično izbegne plaćanje PDV, podnela poreske prijave poreza na dodatu vrednost neistinitog sadržaja u kojima nije iskazala promet po osnovu izdavanja sala za proslave raznim fizičkim licima, niti je njima ispostavila fakture u ukupnom iznosu od 34.601.136 dinara.

Sumnja se da je na osnovu toga ona izbegla da evidentira, obračuna i plati PDV u ukupnom iznosu od 5.607.888 dinara.

Takođe , postoje osnovi sumnje da J. S. u nameri da izbegne plaćanje poreza na dobit pravnih lica u istom vremenskom periodu nije evidentirala prihode ostvarene od izdavanja sale za proslave u ukupnom iznosu od 23.298.623 dinara, na koji način je izbegla da obračuna i plati porez na dobit u ukupnom iznosu od 3.293.251 dinar.

Na ovaj način, J. S. je osumnjičena da je oštetila budžet Republike Srbije za ukupno 8.901.139 dinara.

Osumnjičenoj je određen pritvor do 48 sati i biće privedena nadležnom tužilaštvu sa krivičnom prijavom.