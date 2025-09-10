SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA: Jubilarna folklorna manifestacija u Kraljevu 20. septembra

Na platou ispred Kulturnog centra u Ribnici, 20. septembra biće održana jubilarna, 10. po redu Smotra narodnog stvaralaštva, manifestacija posvećena očuvanju kulturnog nasleđa, tradicije i nematerijalne kulturne baštine.

KC Ribnica

U organizaciji KC „Ribnica“, ova manifestacija okuplja odabrane izvođače iz čitave Srbije, pružajući publici priliku da uživa u izvornoj pesmi, tradicionalnom plesu, negujući kulturno nasleđe, tradiciju i identitet našeg naroda.

Smotra je revijalnog kraktera, ulaz je bespltan, a u slučaju lošeg vremena, program će se održati u sportskoj sali Kulturnog centra.