SMOTRA NARODNOG STVARALAŠTVA: Jubilarna folklorna manifestacija u Kraljevu 20. septembra
Na platou ispred Kulturnog centra u Ribnici, 20. septembra biće održana jubilarna, 10. po redu Smotra narodnog stvaralaštva, manifestacija posvećena očuvanju kulturnog nasleđa, tradicije i nematerijalne kulturne baštine.
U organizaciji KC „Ribnica“, ova manifestacija okuplja odabrane izvođače iz čitave Srbije, pružajući publici priliku da uživa u izvornoj pesmi, tradicionalnom plesu, negujući kulturno nasleđe, tradiciju i identitet našeg naroda.
Smotra je revijalnog kraktera, ulaz je bespltan, a u slučaju lošeg vremena, program će se održati u sportskoj sali Kulturnog centra.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
OBJAVLjEN SNIMAK UBISTVA U METROU IZ DRUGOG UGLA: Vidite ŠTA su radili putnici dok je lepa Irina izdisala (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
MUČNE scene iz SAD.
10. 09. 2025. u 19:43
