LOMILI KRSTOVE, SKRNAVILI SPOMENIKE: Vandali na groblju u Straži kod Loznice

VANDALI su, na groblju u Straži, kod Loznice, ostavili sramne tragove nad čim se zgrađžavaju ne samo mepštani tog lepog i pitomog sela u Jadru.

Foto: V.Mitrić

Kako saznajemo, na udaru vandala našle su se desetine nadgorbnih spomenika, a polomljeno je najmanje desetak krstova. Uništavani su, po rečima Miše Iskića, meštanina, i neki od delova spomen obeležja.

- Ovo je, kako se kaže u našem narodu, sramota i od Boga grehota - priča Iskić. - Čak su razbili staklo, uzeli i uništili fudbalsku loptu, sa spomenika mladom preminulom meštaninu, koji je bio sjajan fudbaler, divan mladić, ponos sela i čitavog kraja . -Da čovek zanemi od jada i muke!

Očekuje se da policija ustanovi ko je učinio ova, kako meštani ističu, "zlodela ne ostavljajući na miru ni mrtve".U selu su, inače, česte krađe, a lopovi ne sotavljaju na miru ni kuće policajaca iz tog sela.Vandali su, očito je, na groblju "divljali" iz čistog hira, po mnogim ocenama "usled veće količine droge ili alkohola ili jednog i drugog"...