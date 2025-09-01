VODA STIŽE OKO 19 ČASOVA: Nakon velike havarije na vodovodnoj mreži u Zrenjaninu, sledi normalizacija
NAKON što je deo radova na sanaciji havarije na magistralnom vodovodu na izvorištu, uspešno završen sinoć oko 20 časova, kada je obezbeđeno snabdevanje grada vodom slabijeg pritiska, jutros su nastavljeni radovi i očekuje se da oni budu završeni oko 19 časova, nakon čega će uslediti normalizacija vodosnabdevanja u gradu.
- Zbog obima havarije, specifičnosti radova na cevima magistralnog voda i bezbednosti radnika radovi na sanaciji havarije su prekinuti tokom noći i nastavljeni su u ranim jutarnjim časovima i neprekidno traju, a prema trenutnim procenama sa terena, ukoliko ne dođe do nepredviđenih situacija, radovi na sanaciji havarije bi trebali da budu završeni do 19 časova - ističe mr Siniša Gajin, PR gradakog Vodovoda u Zrenjaninu uz napomenu da će ubrzo nakon završetka radova doći do normalizacije vodosnabdevanja u celom gradu i apel sugrađanima da vodu troše racionalno, kako bi je imali i oni koji žive na višim spratovima objekata kolektivnog stanovanja.
